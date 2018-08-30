Если вы хотите отправиться в другую страну и выбрать самый дорогой город для жизни, обратите внимание на Азию. Именно страны этого континента являются самыми дорогими для проживания эмигрантов и коренных жителей. И первое место тут чаще всего занимает Гонконг. И это не удивительно, ведь даже парковочное место тут может стоить 760 000 долларов.

Также самыми дорогими местами для проживания являются Токио, Сингапур, Сеул, Шанхай и Пекин. Среди европейских городов следует назвать Цюрих, Берн, Копенгаген, Лондон. А если же вы хотите посетить самый дешевый город, то добро пожаловать в Мумбаи.

Почему Гонконг самый дорогой и величественный город в мире?

Назовем основные причины, почему именно Гонконг является таким дорогим и уникальным:

Столица консульства. В настоящее время 115 стран имеют консульства в Гонконге, больше, чем любой другой город в мире.

В настоящее время 115 стран имеют консульства в Гонконге, больше, чем любой другой город в мире. Преподаватели высшего качества. Стать «королем-наставником» – это законная цель жизни здесь. Конкуренция в миллионной индустрии обучения настолько жестока, что репетиторы сами продают себя, как знаменитости.

Стать «королем-наставником» – это законная цель жизни здесь. Конкуренция в миллионной индустрии обучения настолько жестока, что репетиторы сами продают себя, как знаменитости. Безумная осторожность в отношении свиного гриппа. Тут есть единственный отель, который закрыли на карантин из-за свиного гриппа.

Тут есть единственный отель, который закрыли на карантин из-за свиного гриппа. Мега-удобные магазины.

Тропический рай. Около 40% территории Гонконга защищены национальными парками, что является одним из самых высоких показателей в мире. Благодаря этому у туриста есть возможность спрыгнуть на параплане с горы, понырять на пляже, поплавать с дельфином, отправится в круиз.

Около 40% территории Гонконга защищены национальными парками, что является одним из самых высоких показателей в мире. Благодаря этому у туриста есть возможность спрыгнуть на параплане с горы, понырять на пляже, поплавать с дельфином, отправится в круиз. Извините нас, пока мы царапаем небо. Гонконг владеет крупнейшей в мире коллекцией небоскребов.

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– китайский и английский. Автобусы в городе ездят круглосуточно. Большинство из них имеют два этажа. Проехаться в таком транспорте по серпантину – словно купить билет на самый экстремальный атракцион.

Большинство из них имеют два этажа. Проехаться в таком транспорте по серпантину – словно купить билет на самый экстремальный атракцион. Продуманная система метро . На некоторых станциях пассажиров порадует бесплатный wi-fi и даже компьютеры с бесплатным интернетом.

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Зрелище занесено в Книгу Рекордов Гиннеса. Дорогая еда. Но в большинстве кафе и ресторанах к обеду прилагается бесплатный включённый в стоимость китайский травяной или зелёный чай (как правило, без ограничений).

Но в большинстве кафе и ресторанах к обеду прилагается бесплатный включённый в стоимость китайский травяной или зелёный чай (как правило, без ограничений). Рай для любителей выпечки и сладкого. На улицах города множество пекарен и магазинчиков со сдобой;

На улицах города множество пекарен и магазинчиков со сдобой; Практически каждый житель города может позволить себе новый Айфон . Все новинки появляются тут практически в то же время, что и в США.

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Из-за этого тут самые дорогие офисы. Стоимость номера в отеле тут тоже невероятно большая. За одну ночь в гостинице в среднем номере придется отдать от 100 долларов.

За одну ночь в гостинице в среднем номере придется отдать от 100 долларов. Не только в Голливуде, но и в Гонконге есть своя Алея звезд.

Город является одним из самых чистых мегаполисов в мире.

Самый дорогой город по версии Economist Intelligence Unit (EIU)

Согласно с исследованиями аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU), самым дорогим городом в мире является не Гонконг, а Сингапур. К этому выводу эксперты пришли после сопоставления цен в 131 городу по 161 категориям услуг и товаров. Так они сравнили стоимость одежды, еды, напитков, хозяйственных товаров, трат на жилье и коммунальные услуги, образование, отдых и транспорт. Сотрудники центра утверждают, что в траты на транспорт в Сингапуре в три раза превышают стоимость транспорта в Нью-Йорке.

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Власть установила в Сингапуре довольно высокий налог на транспорт и определила большие цены на бензин. Из-за этого на поездки граждане и гости города тратят 20% от общих расходов. Не дешевые в городе и коммунальные услуги и алкоголь. За бутылку обычного столового вина тут придется заплатить 25 баксов.

Самый дорогой город в Европе

Статистическая служба ЕС «Eurostat» изучила стоимость проживания в разных столицах Европы. По итогам анализа, самым дорогим европейским городом оказался Лондон. Это связано с тем, что тут самый дорогой транспорт и не дешевые коммунальные услуги.

Заслуженное второе место в рейтинге занял Копенгаген – столица Дании. А закрывает тройку лидеров Стокгольм.

Также «Eurostat» назвал самые дешевые города для проживания, к ним относятся София, Бухарест, Будапешт и Вильнюс.

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