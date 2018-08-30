Если вы хотите отправиться в другую страну и выбрать самый дорогой город для жизни, обратите внимание на Азию. Именно страны этого континента являются самыми дорогими для проживания эмигрантов и коренных жителей. И первое место тут чаще всего занимает Гонконг. И это не удивительно, ведь даже парковочное место тут может стоить 760 000 долларов.
Также самыми дорогими местами для проживания являются Токио, Сингапур, Сеул, Шанхай и Пекин. Среди европейских городов следует назвать Цюрих, Берн, Копенгаген, Лондон. А если же вы хотите посетить самый дешевый город, то добро пожаловать в Мумбаи.
Почему Гонконг самый дорогой и величественный город в мире?
Назовем основные причины, почему именно Гонконг является таким дорогим и уникальным:
- Столица консульства. В настоящее время 115 стран имеют консульства в Гонконге, больше, чем любой другой город в мире.
- Преподаватели высшего качества. Стать «королем-наставником» – это законная цель жизни здесь. Конкуренция в миллионной индустрии обучения настолько жестока, что репетиторы сами продают себя, как знаменитости.
- Безумная осторожность в отношении свиного гриппа. Тут есть единственный отель, который закрыли на карантин из-за свиного гриппа.
- Мега-удобные магазины.
- Тропический рай. Около 40% территории Гонконга защищены национальными парками, что является одним из самых высоких показателей в мире. Благодаря этому у туриста есть возможность спрыгнуть на параплане с горы, понырять на пляже, поплавать с дельфином, отправится в круиз.
- Извините нас, пока мы царапаем небо. Гонконг владеет крупнейшей в мире коллекцией небоскребов.
- Вы никогда не одиноки. В Гонконге густота населения составляет 16 469 человек на квадратную милю. Иногда и кажется, что все население находится в Гонконге.
- Гонконг привлекает многих инвесторов из других стран, ведь тут отсутствуют многие налоги, такие как НДС.
- Тут действуют два официальных языка – китайский и английский.
- Автобусы в городе ездят круглосуточно. Большинство из них имеют два этажа. Проехаться в таком транспорте по серпантину – словно купить билет на самый экстремальный атракцион.
- Продуманная система метро. На некоторых станциях пассажиров порадует бесплатный wi-fi и даже компьютеры с бесплатным интернетом.
- Лазерное шоу, которое проводится один раз день ночью. Зрелище занесено в Книгу Рекордов Гиннеса.
- Дорогая еда. Но в большинстве кафе и ресторанах к обеду прилагается бесплатный включённый в стоимость китайский травяной или зелёный чай (как правило, без ограничений).
- Рай для любителей выпечки и сладкого. На улицах города множество пекарен и магазинчиков со сдобой;
- Практически каждый житель города может позволить себе новый Айфон. Все новинки появляются тут практически в то же время, что и в США.
- Самые высокие цены на недвижимость. Из-за этого тут самые дорогие офисы.
- Стоимость номера в отеле тут тоже невероятно большая. За одну ночь в гостинице в среднем номере придется отдать от 100 долларов.
- Не только в Голливуде, но и в Гонконге есть своя Алея звезд.
- Город является одним из самых чистых мегаполисов в мире.
Самый дорогой город по версии Economist Intelligence Unit (EIU)
Согласно с исследованиями аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU), самым дорогим городом в мире является не Гонконг, а Сингапур. К этому выводу эксперты пришли после сопоставления цен в 131 городу по 161 категориям услуг и товаров. Так они сравнили стоимость одежды, еды, напитков, хозяйственных товаров, трат на жилье и коммунальные услуги, образование, отдых и транспорт. Сотрудники центра утверждают, что в траты на транспорт в Сингапуре в три раза превышают стоимость транспорта в Нью-Йорке.
Читайте также про самые дорогие автомобили в мире.
Власть установила в Сингапуре довольно высокий налог на транспорт и определила большие цены на бензин. Из-за этого на поездки граждане и гости города тратят 20% от общих расходов. Не дешевые в городе и коммунальные услуги и алкоголь. За бутылку обычного столового вина тут придется заплатить 25 баксов.
Самый дорогой город в Европе
Статистическая служба ЕС «Eurostat» изучила стоимость проживания в разных столицах Европы. По итогам анализа, самым дорогим европейским городом оказался Лондон. Это связано с тем, что тут самый дорогой транспорт и не дешевые коммунальные услуги.
Заслуженное второе место в рейтинге занял Копенгаген – столица Дании. А закрывает тройку лидеров Стокгольм.
Также «Eurostat» назвал самые дешевые города для проживания, к ним относятся София, Бухарест, Будапешт и Вильнюс.
Можно ещё почитать в рубрике самое дорогое статью самое дорогое вино