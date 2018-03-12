Редкий человек не любит выпить чашечку хорошего кофе. Любой очень дорогой продукт имеет изысканный вкус с тонким послевкусием, приятный аромат. На самый дорогой кофе в мире цена удерживается в пределах 900 – 1 200 долларов за килограмм.

Кофе из экскрементов

Удивительно, но самый дорогой кофе в мире извлекают из экскрементов животных. Истинные ценители с большой охотой приобретают:

Kopi Luwak (Индонезия);

Black Ivory (Таилланд);

Chon (Вьетнам).

Индонезийский кофе из экскрементов серых мусангов продается по 100 долларов за чашку. Напиток с особенным тонким ароматом, а вкус нежный шоколадно-ванильный с карамельным послевкусием.

Дороговизна Kopi Luwak объясняется не столько трудоемкостью процесса получения зерен. Кофе достигает настоящего качества в определенный сезон. В остальные месяцы года мусанги не дают ценного продукта.

Таиландский Black Ivory получают из экскрементов слонов. Кофе идет по тысяче долларов за килограмм. В данном случае сложность составляет то, что на выходе получается совсем немного цельных зерен, пригодных для приготовления напитка.

«Приготовление» кофе Black Ivory осуществляется путем смешивания продуктов, которые составляют дневной рацион слона. В пищу животному, кроме спелых кофейных зерен, дают бананы, папайю, сахарный тростник.

Благодаря такому питанию Black Ivory приобретает приятные сахарные оттенки вкуса.

Вьетнамский Chon производят белки; он стоит по 350 долларов за килограмм. Местное население отбирает лучшие зерна, обрабатывает их и продает на экспорт. Зернышки со сколами и половинки используются самими вьетнамцами.

Их обрабатывают, подсушивают и обжаривают. Затем перемалывают. Приготовляемому вкусному напитку приписывается целебная сила. По народным приданиям Chon способен вылечить от многих заболеваний.

Самый дорой традиционный кофе

Самый дорогой кофе в мире, цена за который доступна только состоятельным людям:

Hacienda La Esmeralda (Панама),

Island of St Helena Coffee Company (Италия),

El Injerto (Гватемала).

Кофе стоит:

104,

75,

50.

долларов за 450 грамм соответственно.

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Панамский Hacienda La Esmeralda продается на аукционах и приравнивается к драгоценностям. Его могут себе позволить лишь сливки общества. Иногда малыми партиями зерна идут на экспорт.

Напиток из кофейных зерен сорта чуть терпковат, имеет яркий шоколадный вкус с едва заметной фруктовой ноткой. Непревзойденный вкус достигается благодаря очень осторожной и щадящей сушке зерен.

Island of St Helena Coffee Company, произрастающий на острове Наполеона Бонапарта, грубый. Кофе горьковат, без выраженного запаха. Ценность заключается в крепости напитка, которая нравится мужчинам. Кофе дарит бодрость на несколько часов.

Гватемальский El Injerto растет на полях, где за год выпадает большое количество осадков. Зерна втягивают влагу дождя и утренних туманов, приобретая особенные неповторимые свойства. Напиток из них мягкий, чуть сладковатый, без кислинки.